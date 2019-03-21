Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan bir şey olmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan bir şey olmaz" dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından düzenlenen mitinge vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlardan bahsederek, "Eskişehirli çiftçilerimize bugüne kadar, toplam 1,6 milyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Kırsal kaklında desteklemeleri kapsamında Eskişehir'e 65 milyon lira hibe, 185 tarımsam tesisin kurulmasını veya modernize edilmesini sağladık. Tarımsal verimi artırmak için Eskişehir'de Alpu, Günyüzü ve İnönü ovalarını sit alanı olarak koruma altına aldık. Eskişehir'de son 17 yılda 19 araştırma-geliştirme merkezi ve 2 de tasarım merkezi kurduk. Sivrihisar'da OSB'yi faaliyete geçirmek için faaliyetimizi yürütüyoruz. Şimdi bir müjde vereyim. Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi, bütçesi, yeri, her şeyi hazır. Rektörümüz Şafak hoca adım adım takip ediyor. İnşallah merkezin temelini bu yaz atıyoruz. Önümüzdeki yıl bitmeden de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hızlı tren, konvansiyonel tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Tabi bu merkez aynı zamanda sektörle alakalı pek çok yatırımı da çevresinde toplayacak. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon bir katkı sağlamasını bekliyorum. Bir başka müjde daha. TEI, TUSAŞ motor sanayiyle ilgili biliyorsunuz. Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Ayrıca milli jet motorumuzun test alt yapısı ile ilgili 95.5 milyon dolarlık yatırımı da temel atma aşamasına getirdik. TEI, Tusaş motor sanayi son 5 yılda Eskişehir'de 220 milyon dolarlık yatırım yaptı" şeklinde konuştu.



"BİZ SENİN GİBİ YALANLA UĞRAŞMIYORUZ ÜRETİMLE UĞRAŞIYORUZ, YATIRIMLA UĞRAŞIYORUZ"



'Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz üretimle uğraşıyoruz' diyerek CHP liderine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki ne yaptınız. Eline diline dursun işte bunlar resmi rakamlar. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz üretimle uğraşıyoruz, yatırımla uğraşıyoruz. Bu yatırımlarla şehrimize bin 670 ilave istihdam sağladık. Yeni yatırımlarla bu istihdam katlanarak artacak. Eskişehirli yatırımcılarımızı yaklaşık 12 katrilyon liralık yatırım teşviki ile destekleyerek toplamda 13 bin 31 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 62 bin iş yerimize toplam 1.3 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurumu teşviki verdik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Eskişehir'i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiyeyi sadece 81 ilden ibaret görenler, doğru ama eksik bir tespit yapmış olur. Türkiye bu cesametinin gerisinde çok büyük bir medeniyet ve kültür coğrafyası ile oralarda yaşayan milyarlarca kardeşini de temsil eden bir ülkedir. Ülkemizin sınırları ile gönül dünyamızın sınırlarının farkını bilmeyene bazı hususları anlatmak mümkün değildir. Mesela bunlar bizim Balkanlarla, Kafkasya ile, Doğu Avrupa ile Orta Asya ile, Güney Asya ile, Afrika ile Ortadoğu ile ne için ilgilendiğimizi bilmezler. Mesela bunlar bizim ilgi alanımızın Güney Amerika'ya, Karayipler'e Asya'nın derinliklerine kadar uzanıyor olmasına akıl erdiremezler. Bütün bunların gerisindeki büyük resmi göremedikleri için de Yeni Zelanda'daki bir katilin nasıl olup da kinini, nefretini, zehrini ülkemize ve milletimize boşalttığını da anlayamazlar. Ülkemizde bazıları tarihini bilmiyor. Bildiğini sandıklarından da utanıyor olabilirler. Ama elin oğlu çıkıyor sembollerle, isimlerle rakamlarla kendi tarihimizin anlamını tüm dünyaya gösteriyor. Üstelik de bunu öyle kanlı bir şekilde yapıyor ki verdiği mesajın üstünün kapatılmasına imkan kalmıyor" açıklamalarında bulundu.



"TERÖRÜN KAYNAĞINI İSLAM DÜNYASI OLARAK İLAN EDEN ADAMDAN BİR ŞEY OLMAZ" Yeni Zellanda'da gerçekleşen katliamın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Biz beka meselesi dediğimizde bay Kemal çıkıyor 'Türkiye'nin beka sorunu mu var' diyor. Ama HDP'nin eş başkanı çıkıyor karşısında 150-200 kişi toplanmış onlara diyor ki 'Türkiye'nin beka meselesi mi var' diyor. Oradakiler de evet var diyor. Var deyince bu tabii orada apışıp kalıyor. Bundan daha açık net ne olabilir. Suriye'de o terör koridorlarında biz kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de, Kandil'de kimlerle savaştık. Bu ülkenin istiklal ve istikbaline göz dikenlerle değil mi? işte bu bir beka mücadelesidir. Bunların akıllarına bunlarla dalga geçenler eli kanlı bir katilin mesajları karşısında hala türküler çağırmaya devam edebiliyor. Bir de utanmadan İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Peki bunun öyle bir derdi var mı? Bay Kemal'in öyle bir derdi yok. Kim kardeştir bunu bilmez. Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan bir şey olmaz. CHP'ye gönül veren inançlı kardeşlerime bunu söylüyorum. Gelin 31 Mart'ta artık bu devranı geri çevirelim ve CHP'yi de bu adamdan kurtaralım. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesiyle bu katillere lojistik bir destek değil mi bu? Halbuki tek başına bu hadise bile bize bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız, kardeş olmamız, hep birlikte Türkiye olmamız gerektiği gerçeğini göstermeye yeterli değil mi?"



(Burak Tekin - Mustafa Kaplan - Oğuzhan Demir - Çağatay Gür - Selçuk Manaz/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı

Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı

Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü