Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Yerin Esad'ın yanıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yerin Esad'ın yanıdır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Yerin Esad'ın yanıdır"

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir. Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala 'şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir. Ben atalarımdan ilham alarak şehitler tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim.Bay Kemal'in yeri bellidir, Esad'ın yanıdır" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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