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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin

08.07.2021 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerle ilgili, "İktidara gelince 13 uçağı satacağım, böyle lükslere gerek yok" çıkışına tepki gösterdi. Erdoğan, "Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da muasır medeniyetler seviyesine çıkarsın. Sen bu kafayla daha çok gidersin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun "Seçilince 13 uçağı satacağım" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bu çalışmayla birlikte biz istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. İşte neler söylediğini görüyorsunuz. Gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söyledi. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da muasır medeniyetler seviyesine çıkarsın. Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet ittifakının diğer üyeleri de bunlardan farklı değil zaten. Aynı. Bunlardan bir şey olmaz." diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

"Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ettiğimiz yeminle başladığımız yeni yönetim şeklinde 3. yılı geride bırakıyoruz. Doğrudan milletin oyu ile doğrudan Cumhurbaşkanı seçilişimizin 7. yılını tamamlayacağız. AK Parti'yi kurarken milletin partisidir dedik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

"MİLLETİMİZ BİZE CANI PAHASINA SAHİP ÇIKTI"

Milletimiz yeri geldiğinde bize de canı pahasına sahip çıkmıştır. Girdiğimiz her seçimde sadece ve sadece milletimize güvendik. Milletimizden destek bekledik. Son 8 yıldır yapılan saldırılara karşı dimdik durmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Uçak' çıkışına alaylı cevap: Bu kafayla çok gidersin

"FİTİLİ GEZİ OLAYLARIYLA ATEŞLEDİLER"

Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının gece gündüz yayın yaptığı ayak üstü bin yalanın söylendiği olayları gördünüz değil mi. Güya ağaç diyerek yola çıktılar. Biz, buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından FETÖ'nün emniyet ve yargı üzerinden 17-25 Aralık kumpasını devreye soktular.

"15 TEMMUZ, KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK İHANETTİR"

Milletimizle omuz omuza vererek fedakar mücadelemizle teröristleri açtıkları çukurlara gömdük. 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir. 15 Temmuz'da şehit olan güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza, dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Uçak' çıkışına alaylı cevap: Bu kafayla çok gidersin

"MUHALEFET, FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ YOKUŞ AŞAĞI"

Muhalefetin giderek arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu seçimlerle ilgili telaşlarını ele veriyor. Muhalefet freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.

"2023 SEÇİM YILIDIR"

Bugün il, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız başkanlığımız bir aradayız. Kabine üyelerimiz burada var. Vekillerimiz var. Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz meydanlarda olacağız. Arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını Genel Merkez'e kesinlikle raporlayacağız. Grup Başkanvekillerine raporlayacağız. Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı. Bunları sizlerden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile. 2023 tamamen seçim yılıdır."

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 4 bin kişiye konuşma yapan Kılıçdaroğlu, seçimlerde kazanırsa "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun İktidara gelince 13 uçağı satacağım çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelince 13 uçağı satacağım' çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin - Son Dakika
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