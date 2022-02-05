Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı aracılığıyla eşi Emine Erdoğan'la yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından başta parti liderleri olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.
Ana muhalefet partisi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu isimler arasında yer alarak "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından kendisine iyi dileklerde bulunanlara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajları paylaşan diğer parti liderlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt - Son Dakika