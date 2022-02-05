Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt - Son Dakika

Erdoğan çiftinin sağlık durumları nasıl? Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı aracılığıyla eşi Emine Erdoğan'la yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından başta parti liderleri olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ana muhalefet partisi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu isimler arasında yer alarak "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından kendisine iyi dileklerde bulunanlara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti.

DİĞER PARTİ LİDERLERİNE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajları paylaşan diğer parti liderlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.