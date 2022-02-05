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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt

05.02.2022 18:15

Koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Erdoğan, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı aracılığıyla eşi Emine Erdoğan'la yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından başta parti liderleri olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ana muhalefet partisi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu isimler arasında yer alarak "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından kendisine iyi dileklerde bulunanlara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür

DİĞER PARTİ LİDERLERİNE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajları paylaşan diğer parti liderlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkür
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ana muhalefet, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt - Son Dakika
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