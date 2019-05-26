Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KKTC BAŞBAKANI'NA TEBRİK TELEFONU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KKTC BAŞBAKANI'NA TEBRİK TELEFONU

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KKTC BAŞBAKANI'NA TEBRİK TELEFONU, System.String[]

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı.
 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:41 Kaynak: DHA
Ersin Tatar, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Güncel
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