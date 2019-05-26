CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KKTC BAŞBAKANI'NA TEBRİK TELEFONU
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:41 Kaynak: DHA
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