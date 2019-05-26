Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin yeni Başbakanı'na tebrik telefonu
3 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi iktidarının Başbakanı Ersin Tatar'ı arayarak kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:18 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi iktidarının Başbakanı Ersin Tatar
'ı arayarak kutladı.
Görüşmeye dair DHA
'ya bilgi veren Başbakan Tatar, "Cumhurbaşkanımızın bizleri arayarak kutlaması, başarı dilemesi çok önemli. Türkiyemiz ile Kıbrıs Türk halkı ayrılmaz bir parçadır. Bizler, Türkiyesiz olamayız. Türkiye Kıbrıs Türkünün yanındadır" dedi.
Kıbrıs'ta istikrarlı ve güvenli bir hükümetin önemli olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, "Kıbrıs'ta önemli bir süreçten geçiliyor. Böyle bir dönemde Ada'da başarılı bir iktidar önemlidir. Bizlere başarı dileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkı adına teşekür ediyorum" dedi.
- Karahasan
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