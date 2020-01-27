Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından, İngilizce yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbol sevgisiyle tanıştıran basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybı beni derinden üzdü. Basketbol hayranı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
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