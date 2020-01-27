Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

6 saat önce

"Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenleri için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı, System.String[]

"Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenleri için taziye mesajı yayımladı.

?Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm" ifadelerine yer verdi.Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, dün ABD California'nın Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 sıralarında geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria ile birlikte hayatını kaybetmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:10 Kaynak: DHA
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