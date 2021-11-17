Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Gençlik Faaliyetleri Ödülü - Son Dakika

Festivalin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'a takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen ödülden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gençlere yönelik yaptığımız çalışmalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ödül daha aldık. Konya Büyükşehir Belediyemizi ödüle layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gençlerimizle el ele gönül gönüle nice ödüller alacağız inşallah." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, teknoloji, gelişim, robotik yazılım başta olmak üzere; kültür, sanat, eğitim, yayıncılık, spor faaliyetleri ile Kapsül Teknoloji Platformu, Gençlik Merkezi, Bilim Merkezi, Parkur Konya gibi fiziki çalışmalarla gençlere yönelik önemli faaliyetler yürütüyor.