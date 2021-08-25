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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Ödül - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Ödül

25.08.2021 09:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Ödül, System.String[]

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

TBB'nin ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye'nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti.

İnsanlık olarak bilgi toplumu ve teknolojiyle beraber şehircilikte de artık yeni bir döneme girildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle gençlerimiz yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek buna göre adıma atmak belediyelerimiz için bir tercihten öte zorunluluktur." diye konuştu.

GEÇMİŞE SAHİP ÇIKAN, GELECEĞİ KUCAKLAYAN ŞEHİRCİLİK MODELLERİNE İHTİYACIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizi 2. Dünya Savaşı sonrası köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde maruz kaldığı şehircilik felaketini tekrar yaşamasına izin veremeyiz. Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı programlı geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız."

AMACIMIZ KONYA'MIZI TEKNOLOJİ ÜSTLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya'mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. İnşallah bu proje ile görkemli ve kadim tarihe sahip Konya'mızın binlerce yıllık tecrübesini teknoloji ile harmanlayacak, ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkımızı daha da artıracağız. Şehrimiz adına gençlerle ilgili böyle anlamlı bir ödül sebebiyle çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim."

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu da yarışmada "Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü" kazanırken Başkan Altay ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Programa; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor; teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Ödül

Türkiye Bankalar Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Ödül - Son Dakika


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