Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs açıklaması
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki vakanın Avrupa kaynaklı tek bir örnekten ibaret olduğunu, korona virüs tespit edilen kişinin sağlık durumum iyi olduğunu ailesinin de izlendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki vakanın Avrupa kaynaklı tek bir örnekten ibaret olduğunu, korona virüs tespit edilen kişinin sağlık durumum iyi olduğunu ailesinin de izlendiğini açıkladı. Vatandaşlardan sağlık personelinin ikazlarına uymaları çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizliğin önemli olduğunu uzaktan selamlaşma yönteminin önemini anlatarak, "Hiç bir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir" dedi.
(İHA)
Son Dakika TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı