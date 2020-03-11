Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki vakanın Avrupa kaynaklı tek bir örnekten ibaret olduğunu, korona virüs tespit edilen kişinin sağlık durumum iyi olduğunu ailesinin de izlendiğini açıkladı. Vatandaşlardan sağlık personelinin ikazlarına uymaları çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizliğin önemli olduğunu uzaktan selamlaşma yönteminin önemini anlatarak, "Hiç bir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir" dedi.

(İHA)