Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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