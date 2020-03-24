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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16
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