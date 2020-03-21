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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmayın
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesajla çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:14
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