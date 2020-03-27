Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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