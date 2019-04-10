Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Koruma Personeline Kutlama
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini karşılayan koruma personelinin Polis Haftası'nı kutladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini karşılayan koruma personelinin Polis Haftası'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koruma personeli tarafından karşılandı. Erdoğan, ana bina girişinde kendisini çiçekle karşılayan koruma personeliyle tek tek tokalaştı, günlerini kutladı. Erdoğan, daha sonra polisler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Ankara
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