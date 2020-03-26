Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.
Erdoğan iletisinde, "Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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