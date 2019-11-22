Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittiği iddialarıyla ilgili, " Güya ben, külliyede bir CHP'li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittiği iddialarıyla ilgili, " Güya ben, külliyede bir CHP'li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığından bu yalancıdan kurtulsun ve çek git; ama yapamaz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittiği iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasında iddialara şöyle yanıt verdi:

"Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, külliyede bir CHP'li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler ve bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki; 'Herhalde yanıldık falan.' Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana; eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum; acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığından bu yalancıdan kurtulsun ve çek git; ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da buda. Bizim hayatımıza yalan girmedi; ama bunların hayatı yalan."

(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:20:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]