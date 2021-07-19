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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

19.07.2021 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuklarını belirterek "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuklarını belirterek "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla görüntülü kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, "Rabb'imize, hepimizi bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyoruz. Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nın koronavirüs salgınının gölgesinde, buruk bir şekilde yaşandığını hatırlatan Erdoğan, bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuklarını belirtti.

Tüm kurumların, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası durumundaki hac farizasını hala yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Sınırlı bir katılımla gerçekleştirilecek hac ibadetinin yeniden milyonların katılımıyla, aşkla, coşkuyla, muhabbetle yerine getirileceği günlere de bir an önce erişmeyi ümit ediyoruz. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkati, tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada, dünya ortalamasına göre hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor."

Yerli aşıyı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umduklarını bildiren Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye'nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Bu hastalığın kimi, nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hala bilinemiyor. Öyleyse tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır. Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, hem bireylerin sağlığı hem milletin morali hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkanlar geçene kadar bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Salgın döneminde her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, normalleşme süreciyle birlikte sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorlukların önemli ölçüde azaldığını belirtti. Buna rağmen sıkıntısı devam eden vatandaşlar varsa önümüzdeki dönemde de onların yanında yer almayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkanları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Asıl olanın reel ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütmek olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun için de, temel hizmet altyapılarını güçlendirme yanında, üretimin ve ticaretin bel kemiği olan sektörlere destek veriyoruz. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, devreye aldığımız her yeni eser, tamamladığımız her yeni proje, temelini attığımız her yeni yatırım büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda bir adımdır. Rabb'imden, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, sıkıntılarını çözmesini, önünü aydınlatmasını niyaz ediyorum."

Erdoğan, bayramda yola çıkacak sürücülere, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları uyarısında bulundu. Erdoğan, "Bayram sevincimizin maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla bir kez daha Kurban Bayramı'nın hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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