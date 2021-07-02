Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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