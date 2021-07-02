Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut ailesine taziye telefonu - Son Dakika