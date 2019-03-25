Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kütüphaneler Haftası Kutlaması
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası'nı, Twitter'dan yayınladığı bir mesajl kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kütüphaneler Haftası'nı, Twitter
'dan yayınladığı bir mesajl kutladı. Erdoğan, mesajında "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun" derken, konuya ilişkin bir de video yayınladı.
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Kütüphaneler Haftası için hazırlanan video
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:23 Kaynak: DHA
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