Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kütüphaneler Haftası Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kütüphaneler Haftası Kutlaması

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası'nı, Twitter'dan yayınladığı bir mesajl kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kütüphaneler Haftası Kutlaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası'nı, Twitter'dan yayınladığı bir mesajl kutladı. Erdoğan, mesajında "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun" derken, konuya ilişkin bir de video yayınladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kütüphaneler Haftası için hazırlanan video

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Twitter, Güncel
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