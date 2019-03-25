Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kütüphaneler Haftası" Paylaşımı
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kütüphaneler Haftası'nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Kütüphaneler Haftası'nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile 'Kütüphaneler Haftası'nı kutladı. Erdoğan, resmi Twitter
hesabından paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü:
"İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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