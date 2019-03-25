Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kütüphaneler Haftası" Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kütüphaneler Haftası" Paylaşımı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kütüphaneler Haftası'nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kütüphaneler Haftası'nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile 'Kütüphaneler Haftası'nı kutladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü:

"İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Politika
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