Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütüphaneler Haftası Paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan Kütüphaneler Haftası ile ilgili video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan Kütüphaneler Haftası ile ilgili video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun." ifadeleriyle Kütüphaneler Haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Kütüphaneler Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:00 Kaynak: AA
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