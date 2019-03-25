Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütüphaneler Haftası Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan Kütüphaneler Haftası ile ilgili video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan Kütüphaneler Haftası ile ilgili video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun." ifadeleriyle Kütüphaneler Haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Kütüphaneler Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.

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