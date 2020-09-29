CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum" dedi.ANKARA -
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:21 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı - Son Dakika