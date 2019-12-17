Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere 'Mülteciler İçin İş Birliği' kitabı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere foruma katılan bütün muhataplarına takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere foruma katılan bütün muhataplarına takdim etti.


İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı, "Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye", "Türkiye'nin Mültecilere Yaklaşımı", Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı", "Suriyeliler için Bir Umut Var: Güvenli Bölge" bölümlerinden oluşuyor.


Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çekiliyor. Kitapta, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıkları, veriler ve görseller ile birlikte ortaya konuluyor. Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de kayıtsız kalmadığının vurgulandığı kitapta, Türkiye'nin Çad, Bangladeş, Myanmar, Libya, Irak, Ürdün, Kenya gibi birçok bölgede eğitimden sağlık hizmetlerine, temiz içme suyundan insani yardımlara kadar verdiği hizmetler anlatılıyor. Kitapta, Türkiye'nin mültecilere yönelik insani politikası ve yüklendiği ağır sorumluluğa işaret edilirken, diğer ülkelerde mültecilerin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü uygulamalar, maruz kaldıkları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gözler önüne seriliyor. Kitabın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda çözüm önerisi olarak dile getirdiği, Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma projesi hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Kitapta Suriyeli mülteciler meselesinde sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya ait olduğu da vurgulanıyor. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldi Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

Son Dakika Haberleri
01:20 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:12 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
01:10 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Son Dakika Haber
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:32:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]