Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Lozan Barış Antlaşması" mesajı

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Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti