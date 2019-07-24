Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda istiklal mücadelemizin başlangıcının 100'üncü yıl dönümüdür. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ıncı yıl dönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum." - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Suriye, Lozan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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