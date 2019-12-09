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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1)
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada "Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı
toplantısında yaptığı konuşmada "Son NATO zirvesinde halen Fransa
lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor. Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor" dedi.
Toplantıda konuşan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri ile ilgili olarak, "Her biri proje ürünü olan dinimizin adını istismar eden terör örgütleri zulümlerin bahanesi olarak görülüyor. Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor. İslam kelime anlamı itibarıyla barış kelimesinden türemiştir. Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" dedi.
- İstanbul
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