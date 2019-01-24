Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek Telefonu

30 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak destek verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek Telefonu, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak destek verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:49 Kaynak: DHA

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Nicolas Maduro, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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