Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki

25.10.2020 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'e sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'e sert tepki gösterdi.

Yeni Malatya Belediye binası yanındaki meydanda gerçekleştirilen AK Parti 7. İl Olağan Kongresinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Milletvekili Wilders'e tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli süreci ifade eder. Bir yandan halka rağmen halkçılık, bir diğer yandan güya halkının yanında olduğunu ifade ederken halkının duygularını sömürenler. Güya ülkeyi asilleştirmek isteyen jakoben bir zihniyet, diğer yanda ise gönlü ve gözü milletle aynı istikamete bakan bir anlayış var. Milletimizin değerlerine savaş açanlar, kimi zaman darbe ve siyasi ve ekonomik krizlerle somutlaştığı şekliyle dışarıdan destek almışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. Son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım. Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz" dedi.

Dış güçlerin oyunlarını bozması nedeniyle Türkiye'nin ve kendisinin hedef alındığını belirten Erdoğan, "Bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukarayla, garip gurabayla paylaşmasını biliyoruz. Suriye'de bu fakir fukaranın yardımına kim koşuyor. Türkiye olarak biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de biz beslemiyor muyuz. Bunu gören göz sizde yok. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi 2023'te, 2024'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum. Milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, ölümüyle, evlerinden ve yurtlarından yükünü biz üstlendik. Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Benzerimiz yok. Milli gelirimize göre en çok yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Bir numarayız. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız da yok. Zor günlerinde el uzatmaktan, kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Dünyayı bir şekilde yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam" diye konuştu. - MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hollanda, Fransa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki - Son Dakika


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