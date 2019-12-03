Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Malatya Spor Köyü' ne tam destek
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Malatya Spor Köyü' ne tam destek - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Malatya Spor Köyü' ne tam destek

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'da ikinci etabının yapımına sayılı günler kalan ve bölge sporu için de büyük önem taşıyan 'Malatya Spor Köyü' projesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Malatya Spor Köyü' ne tam destek, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da ikinci etabının yapımına sayılı günler kalan ve bölge sporu için de büyük önem taşıyan 'Malatya Spor Köyü' projesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam destek geldi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini paylaştığı belirtildi. Gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılması planlanan Malatya Spor Köyü projesine arsa tahsisi ve kaynak aktarımı gibi konularda destek verilmesi için gerekli talimatları verdiği belirtildi.


Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme oldukça faydalı geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini belirtmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Malatyaspor, Öznur Çalık, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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