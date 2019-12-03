Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Malatya Spor Köyü' ne tam destek

Yeni Malatyaspor'da ikinci etabının yapımına sayılı günler kalan ve bölge sporu için de büyük önem taşıyan 'Malatya Spor Köyü' projesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam destek geldi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini paylaştığı belirtildi. Gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılması planlanan Malatya Spor Köyü projesine arsa tahsisi ve kaynak aktarımı gibi konularda destek verilmesi için gerekli talimatları verdiği belirtildi.



Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme oldukça faydalı geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini belirtmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - MALATYA