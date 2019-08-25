Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum. Adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur. Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken, adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:17:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]