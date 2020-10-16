Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan için başsağlığı mesajı
16.10.2020 20:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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