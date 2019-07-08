Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Sevgi gösterisi detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıta çelenk koyması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Meçhul Asker Anıtı'nı...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:50 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Sevgi gösterisi detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıta çelenk koyması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'te Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk koydu.
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