Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye Telefon
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye telefonANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kayserili hemşehrileriyle dün sabah kahvaltı programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan, Mehmet Özhaseki
'ye telefon
ANKARA - AK Parti'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kayserili hemşehrileriyle dün sabah kahvaltı programında bir araya geldi. Özhaseki, Ankara için planlanan projelerden bahsettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını belirterek konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Daha sonra kürsüye dönen Özhaseki, özür dileyerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
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