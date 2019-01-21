Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye Telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye Telefon

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye telefonANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kayserili hemşehrileriyle dün sabah kahvaltı programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Özhaseki'ye telefon

ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kayserili hemşehrileriyle dün sabah kahvaltı programında bir araya geldi. Özhaseki, Ankara için planlanan projelerden bahsettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını belirterek konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Daha sonra kürsüye dönen Özhaseki, özür dileyerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Ankara, Mehmet Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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