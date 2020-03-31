Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Selim Kiraz' paylaşımı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Selim Kiraz' paylaşımı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce bugün görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce bugün görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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