Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

13.04.2022 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi.

Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.

Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

Öte yandan Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde "Cumhurbaşkanı" yazan şapka takması dikkati çekti.

İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iftarda yaptığı kısa selamlama konuşmasında, "Bütün varlığı, bütün kahramanlığı, bütün fedakarlığı ile 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmak için 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla gece-gündüz demeden zor arazi ve hava koşullarına bakmaksızın mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

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Recep Tayyip Erdoğan, Milli, İftar, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi - Son Dakika


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