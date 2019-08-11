Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmetçik'e bayram mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova ilçesinde geçen yıl yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismini taşıyan üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı. Burada mevzideki askerleri ziyaret ederek bayramlarını kutlayan ve kendileriyle bir süre sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak askerlere mesajını iletti. Soylu'nun cep telefonuyla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda verdiği mesajda, şu ifadeler yer aldı:



"Değerli kardeşlerim, gerek komuta kademesi, gerekse er, erbaş tüm sevgili gençler; Şehit Bedirhanımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizleri bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara. Rabbim bizleri hayırlısıyla kavuştursun duasında bulunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramının zaten manası, Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail arasındaki evlat-baba ilişkisinin en güzel bir ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri bu duygular içerisinde ben de selamlıyorum. Bulunduğunuz yer de malum bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimiz, kardeşlerimizsiniz. Sizlerin bu vatan topraklarında, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Tekrar bayramınızı tebrik ediyor, bayramın ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun var olun."



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, telefonla görevli bir jandarma uzman çavuşun annesiyle görüşme yapan Bakan Soylu, daha sonra ilçeden ayrılmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına geçti. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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