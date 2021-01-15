Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menemen tebriği - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menemen tebriği

15.01.2021 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menemen tebriği, System.String[]

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, yapılan kura seçiminde başkan vekili seçilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan görevine başlarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile...

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, yapılan kura seçiminde başkan vekili seçilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan görevine başlarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Menemen Belediyesinin AK Parti'ye geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Aydın Pehlivan'ı tebrik etti.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından yeniden kura seçimi yapılmıştı. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ve Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın yarıştığı seçimi, kura ile AK Partinin adayı Aydın Pehlivan kazanmıştı. Menemen Belediye Başkan Vekili seçilen Aydın Pehlivan görevine başladı.

AK Parti Menemen İlçe Başkanlığına tebrik ziyaretine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partililerden gelen tebrikleri kabul ederken, bir de telefon sürprizi yaşandı.

AK Partili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Menemen'i ve Başkan Vekili seçilen Aydın Pehlivan'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Hamza Dağ ve teşkilata da Aydın Pehlivan'ı yalnız bırakmamaları konusunda talimat verdi. Görüşmede Hamza Dağ ayrıca, Menemen Belediyesinde yaşanan süreç hakkında bilgi verdi.

ERDOĞAN ŞAŞIRDI, HAMZA DAĞ YANIT VERDİ: "CHP İÇİNDE ÜÇ MECLİS ÜYESİ BİZE OY VERDİ. EFENDİM"

Meclisteki üye dağılımını soran Erdoğan'a Hamza Dağ, "12 meclis üyesi bizde. 19 meclis üyesi karşı taraftaydı. Oylama 15-15 bitmişti. En son kuraya kalmıştı. Bizim AK Parti 10 MHP 2 efendim" diye yanıt verdi.

Erdoğan şaşırarak, "12 mi? Peki o zaman 15- 15 nasıl oluyor?" diye tekrar Hamza Dağ'a bir soru yöneltti. Dağ ise "CHP içinde üç meclis üyesi bize oy verdi. Efendim" diye yanıt verdi.

Dağ'ın açıklaması sonrası Erdoğan, "Genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte Menemen'de Aydın Bey'e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menemen tebriği - Son Dakika


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