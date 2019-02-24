Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine verdiği destek için teşekkür ettiğini, Cumhur İttifakının başarısını kutladığını bildirdi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da seçim otobüsünde halkı selamladığı sırada gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan iyi günler. Kayseri'den Hatay'a geçtim. Neticeyi burada yolda öğrendim. Hemen teşekkür ve tebrik edeyim dedim. Hamdolsun Cumhur İttifakının çok çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Hep birlikte Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın inşallah. Bütün arkadaşlara çok çok selamlar. Sağolun. Kayseri'de Cumhur İttifakı çok iyi çalışıyor. Baktım her iki taraf da çok çok mutlu, çok çok memnun. Katılım da çok iyiydi elhamdülillah." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:13 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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