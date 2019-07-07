Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yunanistan
'da Başbakanlık
seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki Başbakanlık seçiminin galibi Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis'i tebrik eden Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
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