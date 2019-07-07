Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki Başbakanlık seçiminin galibi Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis'i tebrik eden Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
Başbakanlık, Yunanistan, Güncel
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