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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.
Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:46 Kaynak: AA
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