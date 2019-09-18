Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama
35 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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