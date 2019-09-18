Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama

35 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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