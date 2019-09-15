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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan milli sporcu sümeyye boyacı'ya tebrik telefonu

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan milli sporcu sümeyye boyacı'ya tebrik telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şampiyonada ülkemizi temsil eden milli sporcuları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği bildirildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
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