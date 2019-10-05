Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı

35 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.

Balaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]