Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:52 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.
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