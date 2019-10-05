Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]