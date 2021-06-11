Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

BAKÜ'YE GİTMESİ BEKLENİYOR

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski bir futbolcu ve bu spora çok ilgi gösteriyor. Erdoğan'ın Bakü'de oynanacak 16 Haziran'daki Galler maçı ve 20 Haziran'daki İsviçre müsabakasını stattan takip etmesi bekleniyor.