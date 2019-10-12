Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.







Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.



Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım! pic.twitter.com/24dvuhCzwd



— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2019



GOLDEN SONRA ASKER SELAMI



A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk'a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.