Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.



Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.


Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım! pic.twitter.com/24dvuhCzwd


Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2019


GOLDEN SONRA ASKER SELAMI


A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk'a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:16 
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