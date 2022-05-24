Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi" genelgesi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi" genelgesi Açıklaması

24.05.2022 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi" genelgesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından 2022-2030 yıllarını kapsayan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi"nin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından 2022-2030 yıllarını kapsayan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi"nin hazırlandığını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, uzay sektörünün hızla gelişerek, tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline geldiğini belirtti.

Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzayın toplum yararına kullanılması imkanlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesine dikkati çeken Erdoğan, uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşif ve insanlı uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmalarının sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörlere verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve ekonomisine katkı sunduğuna işaret etti.

Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikalarının, ajanslar tarafIndan hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 11'inci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi hazırlanmış olup Başkanlığın resmi internet adresinde (www.tua.gov.tr) yayımlanacaktır. Milli Uzay Programı Strateji Belgesi (2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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