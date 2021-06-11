Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2020 açılış maçı için A Milli Takım'a destek paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a destek paylaşımında bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ve futbolculara, "Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye seslendi.